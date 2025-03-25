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Рада затвердила нову
прем’єр-міністерку: що відомо про...

Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:37

Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про...

Пропонуємо до обговорення:
17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. «За» проголосували 262 нардепи.

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Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про Юлію Свириденко
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:37

Оце діаманти до влади прийшли....
Slon_Nosov
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