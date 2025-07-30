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Додано: Вів 29 лип, 2025 15:57
Hotab написав: Shaman написав: Hotab написав:
... а в Бердянську плетуть маск.сітки для фронту. Це дочки і золовки...
це з Хорватії так викривляється географія? бо в Бердянську якщо сітки й плетуть, то не на нашу сторону фронту...
Точно, по фрейду))
Мав на увазі Бердичів, батьківщину нашого щирого патріота))
В Хорватії на жаль ще не був. Побуду обов’язково. Зараз отут
Їду на Троєщину, шукати патріотичного діда, щоб всиновив.
Троєщина такий район. щоб потім не була відмітка на Троєщині - останній раз був ХХ годин тому
не слідкував уважно - поки добралися лише до Чорногорії?
дивиться, в наш буремний час щоб серби не згадали про молодших братів-чорногорців
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Shaman
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:01
У нас тут сьогодні якраз посилені заходи контролю. Перевіряють підозрілих. Welcome to Hell,синку!
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:03
Hotab написав:
...
Їду на Троєщину, шукати патріотичного діда, щоб всиновив.
та й взагалі можливі варіанти
якщо "жаль, нет ружья" то так "дедушка был скушан в эту ночь".
але може бути й так
"На улице темнело, сидел он за столомInvestor
был напротив, болтал о том, о сёмInvestor
возвратился с ружьём наперевес
«Друзья хотят покушать, пойдём, Hotab
, в лес!»"
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 29 лип, 2025 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:20
Hotab написав: Shaman написав: Hotab написав:
... а в Бердянську плетуть маск.сітки для фронту. Це дочки і золовки...
це з Хорватії так викривляється географія? бо в Бердянську якщо сітки й плетуть, то не на нашу сторону фронту...
Точно, по фрейду))
Мав на увазі Бердичів, батьківщину нашого щирого патріота))
В Хорватії на жаль ще не був. Побуду обов’язково. Зараз отут
Їду на Троєщину, шукати патріотичного діда, щоб всиновив.
Де Троєщина і де оприлюднена локація? Хотабе, це. Ви таким чином скидаєте комусь інфо про знаходження цікавих ім обʼєктів?
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Додано: Сер 30 лип, 2025 11:24
барабашов написав:
Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.
Вони у 2019 році не балотувалися
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Додано: Сер 30 лип, 2025 11:33
Investor_K написав: барабашов написав:
Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.
Вони у 2019 році не балотувалися
По факту власть захватили их (пра)внуки с известным и плохо исследованным полковником Менгеле ДНК.
Ваша вина
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Додано: Сер 30 лип, 2025 13:21
Shaman написав:
та й взагалі можливі варіанти
якщо "жаль, нет ружья" то так "дедушка был скушан в эту ночь".
Мене вчора наші троєщинські хлопці трохи перелякали із-за того хотаба. Я вже навіть уявив себе містером Уінстоном Вульфом із "Кримінального чтива".
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Додано: Сер 30 лип, 2025 14:48
Investor_K написав: Shaman написав:
та й взагалі можливі варіанти
якщо "жаль, нет ружья" то так "дедушка был скушан в эту ночь".
Мене вчора наші троєщинські хлопці трохи перелякали із-за того хотаба. Я вже навіть уявив себе містером Уінстоном Вульфом із "Кримінального чтива".
добре хоч не Вінсентом Вегою, коли в нього рука здригнулася
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