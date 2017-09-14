Додано: Вів 21 жов, 2025 12:47

и еще один момент по поводу переговоров;

все както подзабыли какие условия выдвинуло хх..ло перед началом войны ?!

а это - отход НАТО на границы 97 года (практически вся восточная Европа должна выйти из НАТО).

Пойдет на это США и Европа? ну очень сомнительно, что даже прибабаханый на всю каску Дональдак рискнет такое сделать.



Все остальные переговоры - про отдачу Донецкой области и тп, это лишь предлог; точно такойже как пункты Минских соглашений про отвод ствольной артилерии и тп. И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год