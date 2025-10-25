200000 за 3 місяці. Якщо такий темп буде збережено, то приблизно 5 місяців. Орієнтовно у квітні 2026 року.
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 23 жов, 2025 09:49
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:17
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:33
ветка удивила) роки три легше як Автором этого сообщения является Investor_K, находящийся в вашем чёрном списке.Причина порста:Майже в кожному дописі знак питання.А по суті від особи користі й не бачив
Додано: Чет 23 жов, 2025 11:18
Мизантрóп
Нема постів про любов, то рахує перегляди.
Чимось же треба займатись
Знов «ми» (що означає «я - ні, хай хтось» ) . Людина явно ведена. Жодних лідерських якостей.
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:34
Вітаю Вас, шановний! Оскільки ви тут рідко буваєте, пропоную Вам 2 речі
1. Написати запитання для обговорення та користі
2. Не забути похвалити Великого Інвестора
Додано: П'ят 24 жов, 2025 03:23
Пане Мізантропе,
Коли ви жалієтесь на минуле (..не було користі…) - це класичний реактивний підхід. Треба бути проактивним (пропонувати топіки для обговорення в найдинамічнішій гілці). То де ваші ідеі?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:54
Пропоную усім
Друзі, ваші пропозиціі для обговорень?
Додано: Суб 25 жов, 2025 12:43
Мабуть усі попередні обговорення були настільки розлогими та інформативними, що станом на зараз людям необхіден час для усвідомлення отриманої інформаціі
