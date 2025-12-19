RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:32

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Ще й Трамп підписав оборонний бюджет з грошима для нас. Піду терміново здавати валюти і на гривневий депозит

поторопитесь... банки сегодня же обвалят ставки по депозитам

Та вже бігу….
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:35

А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:44

  Investor_K написав:А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.

в Bank_К
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:51

  maniachello написав:
  Investor_K написав:А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.

в Bank_К

Комінвестбанк накрився. Ви не в курсі?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:59

  Investor_K написав:А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.

треба цей тягар розподілити більш рівномірно. деякі форумчани пропонували вам допомогу в цьому питанні :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:05

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.

в Bank_К

Комінвестбанк накрився. Ви не в курсі?

Поважний Investor_K повинен мати свій власний Bank_К :lol:
maniachello
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:24

Я б купив. Але як простому охоронцю звичайного супермаркету пояснити, звідки у нього мільйони долларів?
Investor_K
