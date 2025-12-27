RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:16

2 км бігом з 10 кг на плечах

По Вам плачет ДШВ
maniachello
 
Повідомлень: 451
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:35

  Investor_K написав:Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням

це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4221
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:35

  maniachello написав:
2 км бігом з 10 кг на плечах

По Вам плачет ДШВ

А по Вам плачет Таня Буланова
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:36

Це порноакторка?

Це порноакторка?
maniachello
 
Повідомлень: 451
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:48

  maniachello написав:Це порноакторка?

Зачот шутка)))
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:50

Пане Вадиме. При всій повазі. Нічого не зрозумів. Якщо вам зручніше писати англійською I would be very happy
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:54

[quote="5919084:Vadim_"]
специфический тембр, красивый
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4221
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:22

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням

це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?


Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:46

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням

це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?


Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.

Ви як затятий оптиміст, вважаєте що обовязково буде ще гірше?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:50

  Investor_K написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?

Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.

Ви як затятий оптиміст, вважаєте що обовязково буде ще гірше?

це він так накидає, що все погано, а буде ще гірше. знайшов такий образ - типу проукраїнського циніка, а насправді просуває чисто антиукраїнські наративи. він коли з'явився по-різному пробував накидати, поки не знайшов цей образ. як й його колега з іншим ім'ям володаря мух. фішка у них така, чи що...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11186
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
