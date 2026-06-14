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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 270271272273>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:42

  maniachello написав:
  Investor_K написав:А чому старий говорить лише правду?

боится

Кого? Чого?
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 04:44

Друзі, не бійтеся хвалити старого
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 08:05

Німеччина Кюрасао

Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 09:58

  Investor_K написав:Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів

І цей матч стане яскравою демонстрацією того, що новий формат ЧС фігня
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:21

Вчора бухав з кумом - Миколою Степановичем. Він також як і ви ваажає мене Великим.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 06:56

  Investor_K написав:Друзі, не бійтеся хвалити старого

Ну от кого/чого боїться хотаб?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:07

Трампу -80

Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:43

  Investor_K написав:Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.

у вас проводять турнір UFC? отож. організуєте - тоді запрошуйте. чи ви скажете, що на Троєщині бої без правил кожен день, UFC відпочиває? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:50

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.

у вас проводять турнір UFC? отож. організуєте - тоді запрошуйте. чи ви скажете, що на Троєщині бої без правил кожен день, UFC відпочиває? :lol:

А що у цьому поганого?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 11:11

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.

у вас проводять турнір UFC? отож. організуєте - тоді запрошуйте. чи ви скажете, що на Троєщині бої без правил кожен день, UFC відпочиває? :lol:

А що у цьому поганого?

в турнирі UFC? нічого поганого ;) МакГрегора там запросить... чи там Амосова... Хабіба не запрошуйте...
Shaman
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