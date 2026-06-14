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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 11:31

Shaman
Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла».
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00

Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00

  Hotab написав:Shaman
Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла».

для Барабашова тоді потрібно щось на кшталт сумо... він як мішок для тренувань... але його пару раз з дохьо викинуть - й залишимося ми без Кабанчика. а йому ще показувати, що таке атака "свиньей" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:02

  Investor_K написав:Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.

він же є - Великий Інвестор Троєщини!!! :D а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:09

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.

він же є - Великий Інвестор Троєщини!!! :D а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить :lol:

А Туркі аль Шайех Вас не влаштує?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:38

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.

він же є - Великий Інвестор Троєщини!!! :D а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить :lol:

А Туркі аль Шайех Вас не влаштує?

якщо ви запросите Туркі аль Шайех як інвестора - то честь вам та хвала ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:41

І не кажіть. За його 5-10 млн USD ми з хотабом би гарно побилися.
Investor_K
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  #<1 ... 270271272273
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