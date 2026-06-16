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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:53

Манячелло.
Запросити Трампа для вас буде дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:06

  Investor_K написав:Манячелло.
Запросити Трампа для вас буде дешевше

Так он же з Витьком и зятьком приедет. А они жрут икру банками :roll:
Вы видели, почём икра в АТБ? :shock:

К тому же цирк-шапито у нас местный имеется.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:19

Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 07:39

На ЧС-2026 багато зайвих команд
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 07:40

  Investor_K написав:Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч

вот если б "ЛБ - Кабо-Верде"...
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 07:59

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч

вот если б "ЛБ - Кабо-Верде"...

Це неможливо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:03

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч

вот если б "ЛБ - Кабо-Верде"...

Це неможливо

лааадно... а вот если "ЛБ-Испания"?
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Неможливо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:21

Наразі більш реальним є матч Іран-Єгипет з уболівальниками від ЛГБТ спільноти
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:27

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч

вот если б "ЛБ - Кабо-Верде"...

Це неможливо


Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал 2,2 млн подписчиков за несколько часов после матча против Испании

Всё возможно... Нужно только захотеть
maniachello
 
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