Експерти очікують падіння євро, тож радять утриматися від купівлі європейської валюти. Натомість рекомендується звернути увагу на долар або інвестувати в ОВДП.
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Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати
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Додано: Пон 21 лип, 2025 16:58
Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати
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Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати
Додано: Пон 21 лип, 2025 16:58
Мамкіни ігзперти вклалися у долар, а він очікувано став непотрібний більшості українців яки у оперативних розрахунках перейшли на євро за обставин еміграції саме до Європи. Смішно як вони тужаться надути долар :))) Ніша євро буде розширюватися в Україні а долара звужуватися, це об'єктивний процес.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:03
Re: Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати
на рахунках можно і франки зберігати
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