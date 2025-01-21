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Як накопичити на гідну пенсію:
огляд фінансових інструментів

Як накопичити на гідну пенсію: огляд фінансових інструментів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 19:28

Як накопичити на гідну пенсію: огляд фінансових інструментів

Пропонуємо до обговорення:
Якщо вчасно подбати про своє фінансове майбутнє, можна створити додаткові джерела доходу та забезпечити собі гідне життя на пенсії. Finance.ua розповідає про найпопулярніші серед українців способи, які допоможуть накопичити кошти на старість.

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Як накопичити на гідну пенсію: огляд фінансових інструментів
R2
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