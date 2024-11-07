RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Водіїв із пасажирами можуть
оштрафувати на 32 тис. грн —...

Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:37

Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн —...

Пропонуємо до обговорення:
На дорогах України тривають рейдові перевірки. За те, що водій без ліцензії взяв пасажира, загрожує штраф у розмірі 17−32 тисячі гривень.

Дивися повний текст
Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн — про що йдеться
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100445
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні не вистачає водіїв
R2 » П'ят 18 лип, 2025 23:33
2 255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лип, 2025 23:50
pirat-d
Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження
R2 » Вів 28 січ, 2025 20:02
3 2207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 12:28
gopcalo
Підприємці можуть приймати безготівкові оплати...
R2 » Чет 07 лис, 2024 17:19
1 725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2024 17:20
tsyhypalosveta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.