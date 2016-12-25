RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без
нативних продажів та реклами

ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:09

  Faceless написав:Я насправді збираю не з інвестиційною метою, мені вони подобаються самі по собі.

Те саме. Прикольно зібрати повну колекцію якоїсь серії.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10081
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:48

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти
fox767676
 
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:59

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

fox767676 написав:купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти
Так, батьківське шастя це просто агінь зробили. Навіть подарував колезі яка недавно народила
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36495
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:01

Faceless

я теж саме цю взяв декілька прозапас
fox767676
 
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:11

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

fox767676 написав:Faceless

я теж саме цю взяв декілька прозапас
А ще з найгарніших в мене серія Людина. Час. Простір. Чотири монети шестикутної форми з кольоровою емаллю. На одній навіть qr код.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36495
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи можна придбати монети в НБУ 1 ... 12, 13, 14
ytb » Нед 25 гру, 2016 17:44
137 70566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 сер, 2025 10:03
Shaman
Золоті монети НБУ
Denys7719 » Вів 12 лис, 2024 23:27
0 5132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 23:27
Denys7719
Куплю монети НБУ
smirnov_ukr » Нед 11 вер, 2022 09:00
1 8807
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 01:51
sklarenkopavel5500

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1343)
10.08.2025 16:33
Ринок ОВДП (9442)
10.08.2025 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.