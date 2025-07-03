Втрати державного бюджету України від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн, з яких половина — від нелегального ввезення продукції Apple.
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Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:54
Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
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Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:54
То гетьманцев на свій карман недоотримує так шо не кажіть, з його останніми законами то добре видно ( процент за продаж старих речей ....), ні в якій іншій країні такого нема...
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