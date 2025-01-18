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Зарплата до 70 тис. грн:
кого шукали роботодавці у...

Зарплата до 70 тис. грн: кого шукали роботодавці у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:01

Зарплата до 70 тис. грн: кого шукали роботодавці у...

Пропонуємо до обговорення:
У червні найбільше відгуків було саме на посаду різноробочого у категорії «Будівництво». Їхня кількість на 105% вища, ніж у червні минулого року. Це наразі близько 23 відгуків на одне оголошення.

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Зарплата до 70 тис. грн: кого шукали роботодавці у червні (зарплати)
R2
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