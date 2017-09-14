в XVII сторіччі Гетьман Іван Мазепа дав власні кошти на реставрацію лаври і будівництво церкви Всіх Святих (Бандерлог не в курсі)
Ще Чернігівський колегіум
Заснований з ініціативи відомих церковних і культурних діячів другої половини XVII — початку XVIII ст. Лазара Барановича та Йоана Максимовича за підтримки гетьмана Івана Мазепи, Чернігівський колегіум поряд з Києво-Могилянською академією та Харківським колегіумом був одним із визначних осередків просвіти і культури XVIII ст. в Україні.
Л. Баранович вирішив через занепад Києво-Могилянського колегіуму заснувати в Чернігові школу при архієрейському домі. Йоан Максимович у 1700 р. реорганізував школу Л. Барановича в колегіум за зразком Києво-Могилянської академії. Колегіум у Чернігові заснований Й. Максимовичем при кафедральному Борисоглібському монастирі за безпосередньої підтримки та фінансування Івана Мазепи.
Монастир заснували ченці Києво-Печерського монастиря, які втекли від нападу татар у 1240 ......... У 1597 р. українська шляхтянка Анна Гойська, власниця Почаїва та довколишніх сіл,... ......... З 1713 до 1832 року Почаївський монастир належав до греко-католицької церкви, до Чину Святого Василія Великого. ......... Перебудову церкви та монастиря оо. Василіян у Почаєві оплатив Микола Василь Потоцький. ...... Монастир найбільше розбудували, коли належав до Василіянського Чину (греко-католицькоі церкви). ......... 25 жовтня 1831 року монастир перейшов у відання Православної Російської Церкви (тут розмістилася кафедра Волинської єпархії РПЦ). У 1833 році обитель отримала статус «лаври» з присвоєнням четвертого місця серед монастирів Російської імперії. ......... 8 вересня 1920 р. захід Волині, зокрема Почаїв та околиці, були окуповані поляками, офіційно увійшли до Польської республіки. До 1939 року монастир належав Польщі, входив до складу Польської православної церкви. Існуванню Лаври, як православній обителі, загрожувала «ревіндикація» — передача храмів Римо-Католицькій Церкві; проти виступила вся православна спільнота, святині відстояли. З 1925 року в монастирі діяла монашеська школа, ряд господарських закладів, що свідчило про деякий духовний та господарський підйом. .......... У 1996 році його змінив на посаді намісника архімандрит Володимир (у світі Віорел) Мороз (з 2000 року єпископ), за якого відбулося відновлення Успенського собору[джерело?], реставрація дзвіниці, вимощення двору перед Троїцьким собором, побудова нового Преображенського собору[18] і нової дзвіниці, відновлення паломницьких і господарських будівель. Преображенський собор було завершено в 2013 р., він має 33 бані, всередині мозаїку на стінах та стелі, позолоту, велетенські люстри, висоту на 14 метрів вищу, ніж Успенська Лавра. Його звели, щоб приймати більшу кількість вірян, а саме 4,5 тис.
А почему ты советский период пропустил ? Не заметил ? )
Воєнні роки та період окупації СРСР 1939 р. після договору Молотова-Рібентропа між Нацистською Німеччиною та СРСР про приєднання західних регіонів України до СРСР, лавра увійшла в молитовне спілкування з Російською церквою. В Лаврі звершувалися єпископські хіротонії, в тому числі лаврських насельників Веніаміна (Новицького), Димитрія (Магана), для різних міст України. Влада забрала в лаври типографію, іконописну майстерню, іночеську лікарню, монастирський млин, архиєрейський дім, свічний завод разом з полями, лісами, садами та господарським інвентарем. Та монастир жив.
Під час гітлерівської окупації в ході Другої світової війни Лавра належала до канонічної Української автономної православної церкви, що зберегла спілкування з Московською Патріархією. Тут мав своє місцеперебування постриженик Лаври владика Веніамін (Новицький), проводилися пастирські курси.
У період радянської окупації була позбавлена багатьох угідь і можливостей, Лавра продовжувала бути опорою Православ'я, тут подвизалися святі — преподобні Амфілохій Почаївський, Кукша (Величко)[13] 1960 рр. Лавра витримала нову хвилю антирелігійних гонінь, не була закрита. Зокрема, було ув'язнено архимандрита Аліпія, який помер в тюрмі.[14] В наступні десятиліття радянського режиму влада знову неодноразово намагалися закрити монастир. В цей період священноархимандритами Лаври були Львівські архиєреї.
Ось ти постійно плетеш за якесь знищення. В 1900 році населення території сучасної України становило приблизно 30 млн. В 1990 - 52 мільйони. В 2025 - знову 30 мільйонів. Знищили(вбили) на війні приблизно 0,1 млн. Тобто 90 років так знищували, так знищували що населення зросло на 22 мільйони, а як перестали знищувати то за 35 років населення впало на 22 мільйони. То про яке знищування ти постійно тилдичиш?