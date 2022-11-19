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Посвідчення водія не відображається
в Кабінеті водія та...

Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:52

Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та...

Пропонуємо до обговорення:
Посвідчення водія може не відображатися в застосунку Дія чи Кабінеті водія через те, що документ був виданий до 2013 року. Такі посвідчення не внесені до сучасних електронних реєстрів, проте інформацію можна оновити дистанційно.

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Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та в Дії: що робити
R2
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