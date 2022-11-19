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Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 сер, 2025 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Посвідчення водія може не відображатися в застосунку Дія чи Кабінеті водія через те, що документ був виданий до 2013 року. Такі посвідчення не внесені до сучасних електронних реєстрів, проте інформацію можна оновити дистанційно.
Дивися повний текст Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та в Дії: що робити
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