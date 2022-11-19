З 23 травня 2023 року в Україні запроваджується використання електронних водійських посвідчень, що є важливою віхою в транспортній системі країни.
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Переваги і недоліки електронного посвідчення водія
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Додано: Нед 18 чер, 2023 22:09
Переваги і недоліки електронного посвідчення водія
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Переваги і недоліки електронного посвідчення водія
Додано: Нед 18 чер, 2023 22:09
"наличие электронного водительского удостоверения обеспечивает большее удобство для водителей, поскольку они могут получить доступ к своему удостоверению и хранить его в цифровом виде на своем смартфоне или другом электронном устройстве"
В чём же тут специфическое удобство именно электронного удостоверения? Занести физическое в Дию и получить возможность показывать по желанию и карточкой и смартфоном уже низя?
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