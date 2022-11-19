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Переваги і недоліки
електронного посвідчення водія

Переваги і недоліки електронного посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 22:09

Переваги і недоліки електронного посвідчення водія

Пропонуємо до обговорення:
З 23 травня 2023 року в Україні запроваджується використання електронних водійських посвідчень, що є важливою віхою в транспортній системі країни.

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Переваги і недоліки електронного посвідчення водія
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 22:09

"наличие электронного водительского удостоверения обеспечивает большее удобство для водителей, поскольку они могут получить доступ к своему удостоверению и хранить его в цифровом виде на своем смартфоне или другом электронном устройстве"
В чём же тут специфическое удобство именно электронного удостоверения? Занести физическое в Дию и получить возможность показывать по желанию и карточкой и смартфоном уже низя?
moveton
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