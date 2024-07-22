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Прорив у науці: нейромережа
відкрила нові закони фізики

Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 22:32

Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Університету Еморі (США) розробили спеціалізовану нейронну мережу, яка змогла не лише точно змоделювати складні взаємодії в пиловій плазмі, а й виправити помилкові припущення, що формували теорію плазми десятиліттями.

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Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики
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Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 22:32

ASY-Lviv. Природу гравітації сучасні вчені не знають в принципі! Тому звідки береться точність 99%! Наука займається фейками, причому нагло! 05.08.25 р.
picokvant_h
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Модератори: Ірина_, Модератор

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