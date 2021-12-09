|
|
США продадуть яхту Керімова
|
Додано: Сер 06 сер, 2025 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Американська влада виставила на закритий аукціон суперяхту Amadea, яку пов’язують із російським сенатором та бізнесменом Сулейманом Керімовим. Торги заплановані на 10 вересня. Основна причина продажу — високі витрати на утримання судна.
Дивися повний текст США продадуть яхту Керімова
Додано: Сер 06 сер, 2025 18:51
Хорошие новости)
maletniyandrey
