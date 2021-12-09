RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
США продадуть яхту Керімова

США продадуть яхту Керімова
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 18:51

США продадуть яхту Керімова

Пропонуємо до обговорення:
Американська влада виставила на закритий аукціон суперяхту Amadea, яку пов’язують із російським сенатором та бізнесменом Сулейманом Керімовим. Торги заплановані на 10 вересня. Основна причина продажу — високі витрати на утримання судна.

Дивися повний текст
США продадуть яхту Керімова
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100471
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 18:51

Хорошие новости)
maletniyandrey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет...
R2 » Сер 24 сер, 2022 13:47
5 1192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2022 11:08
andrijk777
Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть
R2 » П'ят 05 сер, 2022 08:43
1 486
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 08:43
tapack0wal
З трьох держбанків точно не продадуть лише один, —...
R2 » Чет 09 гру, 2021 11:13
5 1466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 16:59
bodia1406

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4983)
07.08.2025 05:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.