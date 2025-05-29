|
|
В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 сер, 2025 04:17
Пропонуємо до обговорення:
«Мазда» явила світові електрокар Mazda 6e (2025) для продажу на території Європи. Новинка побудована на базі китайської EZ-6 і на 100% адаптована під стандарти ЄС. Мінімальна вартість е-мобіля — €44 900 — майже вдвічі дорожча в порівнянні з аналогом для Китаю.
Дивися повний текст В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна)
R2
- Робот новин
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 04:17
Чому кВт/г? Що це за одиниця виміру?
balta_laska
Профіль
