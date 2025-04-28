|
|
Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:51
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України у свіжому інфляційному звіті переглянув свої очікування щодо повернення українців з-за кордону. Замість 500 тис. осіб до 2027 року тепер прогнозується лише 100 тис. Ба більше, регулятор передбачає нову хвилю еміграції — до 400 тис. людей у 2026−2027 роках.
Дивися повний текст Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти
Створити відчуття звучить як надурити
