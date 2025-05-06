RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українцям можуть відключати
газ за незначні борги: нові...

Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:27

Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні посилюється контроль за оплатою газопостачання: тепер навіть незначна заборгованість може стати підставою для повного відключення.

Дивися повний текст
Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:27

За відсутності посилання на відповідний документ, новина смердить фейком.
