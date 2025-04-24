|
|
|
Українці зберігають на банківських рахунках майже...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 сер, 2025 02:18
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Дивися повний текст Українці зберігають на банківських рахунках майже півтора трильйони гривень
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100485
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|