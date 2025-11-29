RSS
Revolut попередив українців про закриття рахунків
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 12:22

Revolut попередив українців про закриття рахунків

Пропонуємо до обговорення:
Британський необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.

