Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:42

Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію...

Пропонуємо до обговорення:
За рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).

Дивися повний текст
Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію (інфографіка)
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:42

Та то зрозуміло, що ІТшники донатять, краще розповість скільки задонатили гетманцев, татаров, єрмак? Чи це їх на стосується?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:43

  salvydas написав:Та то зрозуміло, що ІТшники донатять, краще розповість скільки задонатили гетманцев, татаров, єрмак? Чи це їх на стосується?


не стосується. вони повинні займатись тим, щоб вплив донатів зменшувався
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:53

Re: Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію..

донати мали сенс перший рік війни, дати час перевести економіку та закондавство на військові рейки, визначитися з цілями у війні
хтось донатив по 50000-100000 щомісяця і задовільнився би фінським сценаріем
а хтось 500 грн і вимагає перемоги з розгромом рашки , кордонами 1991, репараціями та контрибуціями
донати стають все більш точковими - туди де знайомі, де командири з більш-менш адекватною позиціею, з сумами що не впливають на сімейний бюджет
якщо державі потрібно щось більш суттєве, то - економічне бронювання з правом виїзду
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:02

trololo,
Поки що в них вдається що тільки неокупована територія України зменшується.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:09

Ще грабувати бюджет, більш нічого не вдається
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:12

Re: Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію..

  fox767676 написав:якщо державі потрібно щось більш суттєве, то - економічне бронювання з правом виїзду

Такого ніколи не буде в цій державі.
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:33

  BIGor написав:
  fox767676 написав:якщо державі потрібно щось більш суттєве, то - економічне бронювання з правом виїзду

Такого ніколи не буде в цій державі.

тому і держави не було і не буде
