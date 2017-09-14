Додано: Сер 03 вер, 2025 19:59

ЛАД написав: budivelnik написав: https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php

Так щоб різні там флаймани не збуджувались я трошки по іншому цю ж табличку подам

рік_ ______ США ______ рік_ ______ Китай

1981 ______ 12553 ______ 2016 ______ 12894

1982 ______ 13949 ______ 2017 ______ 13808

1983 ______ 14405 ______ 2018 ______ 14940

1984 ______ 15514 ______ 2019 ______ 16225

1985 ______ 17086 ______ 2020 ______ 17587

1986 ______ 18199 ______ 2021 ______ 18384

1987 ______ 19035 ______ 2022 ______ 20827



Відставання Китаю -35 років....+ не забувайте що 35 років тому долар коштував по іншому , тому 19035 доларів США на душу в США в 1987 році - це точно на 20-30% більше ніж 20827 китаю в 2022 році.



Так що Брікс-відстає і відстає не по дитячому на десятки років....

Да, на душу населения хоть по ВВП, хоть по ВВП(ППС) да и просто по номинальному ВВП Китай пока сильно отстаёт от США.

Але по вашій же ссилці ВВП (ППС) на душу населення США 1980 - 12553 долл., 2024 - 85812. Рост в 7 раз.

Я спеціально змістив шкали на 35 років і показав що швидкість росту Китаю як мінімум ПОВІЛЬНІША між подібними рівнями...Якщо взяти якесь мумба-юмба з ВВП 10 доларів і почекати коли воно виросте до 100 доларів - то це дасть змогу заявляти що це мумба-юмба росте швидше всіх...Але ж це не вірно.Чим ближче результат до теоретичного максимуму - тим менша кількість учасників може його досягнути...Тому якщо на прикладі змагань по бігуЯкщо Олімпійський чемпіон вже пять років бігає 100 метрів по 9,8 секундА мільйони людей покращили свій результат з 20 до 15 секунд - це ж не говорить про те що ці мільйони кращі?томуПорівнювати треба порівнювальне..Дивимось просто скільки часукитаю треба було витратити щоб піднятись з 12800 до 20800?- 6 роківа скільки часу на це саме витратила США але 35 років перед цим?-6 роківА чи можна порівнювати долар 1981 з доларом 2016 по наповнюваності?Не можнаВисновокКитай, навіть якщо 40 років буде рухатись так як РУХАЛОСЬ США 40 років тому - дожене тільки показники СЬОГОДНІШНЬОГО США.