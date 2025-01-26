Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Apple випустить спеціальне програмне оновлення для власників iPhone 12 у 27 країнах ЄС, щоб знизити показники випромінювання до рівня, що відповідає європейським нормам. Рішення компанія ухвалила після того, як Єврокомісія підтримала вимогу Франції зупинити продажі пристрою та привести його у відповідність до стандартів безпеки.
> Apple і надалі вважає, що французькі методи тестування були некоректними, оскільки не врахували функцію автоматичного «off-body detection», яка знижує випромінювання, коли телефон не притиснутий до тіла.
А для англоязычных читателей Apple пишет (https://support.apple.com/en-us/104994), что off-body detection при убирании телефона от тела, наоборот, разрешает (хотя и не требует) излучать побольше.