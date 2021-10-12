RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 07:39

Тепер надіслана «Укрпоштою» повістка вважатиметься...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1062, яка передбачає централізацію процесу друку та розсилки повісток, а також офіційне залучення поштових операторів, зокрема «Укрпошти».

Дивися повний текст
Тепер надіслана «Укрпоштою» повістка вважатиметься врученою — рішення уряду
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 07:39

"Відтепер повістка, надіслана рекомендованим листом, прирівнюється до офіційно врученої"
Год-полтора назад ровно то же самое из каждого утюга вещали. И что строгий закон принят и что видел или не видел повестку - всё равно считается вручённой. Большой кипиш по этому поводу был. А теперь оно уже не новостью получается.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:12

Як завжди забули одну деталь -- відповідальність всіх посадових осіб і виконавців. За достовірність даних (коли повістка відправляється не туди, куди слід), за імітацію доставки (коли папірець відправляється в смітник, а відмічається як вручена), і ще багато "за що". Як і завжди в цій державі, будь-які проблеми -- це виключно проблеми громадянина.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:24

Re: Тепер надіслана «Укрпоштою» повістка вважатиметься...

  M-Audio написав:Як і завжди в цій державі, будь-які проблеми -- це виключно проблеми громадянина.

Так при создании государства в Конституцию сразу внесли, что напринимаемое депутатами всем выполнять обязательно, а сами они за это ответственности не несут. Чего уж от чиновников помельче требовать? :roll:

А в целом контора пишет и писала. Месяц назад родителям в почтовый ящик кинули извещение, что на имя моего брата на почтё ждёт заказное письмо от ТЦК. Несколько удивлённые, что человеку, который тут не то, что не живёт, а много лет, как даже не гражданин Украины, ТЦК пожелал что-то сообщить, они до почты дошли. Там узнали, что письмо пролежало три дня, было отправлено взад и теперь его даже не прочитать. С любопытством ждём что дальше будет.
