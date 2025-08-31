RSS
ТОП-5 найкращих місць для
відпочинку в містах Європи

ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:21

ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з дослідженням, проведеним Which? Travel, Краків п’ятий рік поспіль визнається найкращим містом для відпочинку в Європі.

ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи
R2
Повідомлень: 100512
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:27

За такие провокации топикстартер заслуживает на пожизненный бан ))
fox767676
Повідомлень: 4215
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:48

Re: ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи

Але в статті крім Кракова ні слова про інших 4 ))

Europe's five best city breaks:
Krakow, Poland
Venice, Italy
Valencia, Spain
Vienna, Austria
Istanbul, Turkey
Hotab
 
Повідомлень: 16305
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
