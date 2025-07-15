|
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг країн з найвищим рівнем бідності у Європі. Тут майже кожен третій мешканець стикається з економічними труднощами через низькі зарплати, високу нерівність доходів і слабкі соціальні програми.
Дивися повний текст Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100511
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
