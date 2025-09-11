|
Сучасний український айтівець: скільки заробляє, де...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 вер, 2025 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті. Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000, тоді як торік вона становила $2900. Переважна більшість айтівців (88%) працюють у технічних напрямках.
Дивися повний текст Сучасний український айтівець: скільки заробляє, де працює та куди інвестує
R2
Робот новин
Повідомлень: 100529
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 вер, 2025 13:52
Ага. Поки на стикнеться з реальністю.
papchik
Повідомлень: 243
З нами з: 17.03.11
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 24 раз.
