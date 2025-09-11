RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:51

Сучасний український айтівець: скільки заробляє, де...

Пропонуємо до обговорення:
Медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті. Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000, тоді як торік вона становила $2900. Переважна більшість айтівців (88%) працюють у технічних напрямках.

Дивися повний текст
Сучасний український айтівець: скільки заробляє, де працює та куди інвестує
Нед 21 вер, 2025 13:52

Ага. Поки на стикнеться з реальністю.

Ага. Поки на стикнеться з реальністю.
