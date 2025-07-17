|
|
Угорщина не відмовиться від російської нафти попри...
|
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російських енергоносіїв, незважаючи на вимогу Білого дому до союзників у НАТО припинити закупівлю російської нафти.
Дивися повний текст Угорщина не відмовиться від російської нафти попри вимогу США — Сійярто
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:35
то треба їх умовити дронами від Мадяра
|
|
