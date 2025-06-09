RSS
Актуальні ціни на життя в Хорватії
Сер 24 вер, 2025 11:38

Актуальні ціни на життя в Хорватії

Актуальні ціни на життя в Хорватії

Пропонуємо до обговорення:
Переїзд у Хорватію пропонує іноземцям середземноморський комфорт за доступною ціною. М’який клімат, мальовниче узбережжя, розвинена інфраструктура, якісна медицина — все це чекає на іммігрантів за доступною ціною. І вони все частіше обирають цю країну, тому сьогодні Хорватія — друга за величиною за рівнем еміграції в ЄС.

Дивися повний текст
Актуальні ціни на життя в Хорватії
Сер 24 вер, 2025 11:38

Все чудово, за виключення маленького нюансу. Якщо ви захочете купити недвигу, то негромадяни ЄС повинні отримати дозвіл від Мінюсту Хорватії, до півроку, а може і відмова. А так чудова країна.
