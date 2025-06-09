|
|
|
Актуальні ціни на життя в Хорватії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Переїзд у Хорватію пропонує іноземцям середземноморський комфорт за доступною ціною. М’який клімат, мальовниче узбережжя, розвинена інфраструктура, якісна медицина — все це чекає на іммігрантів за доступною ціною. І вони все частіше обирають цю країну, тому сьогодні Хорватія — друга за величиною за рівнем еміграції в ЄС.
Дивися повний текст Актуальні ціни на життя в Хорватії
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100533
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:38
Все чудово, за виключення маленького нюансу. Якщо ви захочете купити недвигу, то негромадяни ЄС повинні отримати дозвіл від Мінюсту Хорватії, до півроку, а може і відмова. А так чудова країна.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|