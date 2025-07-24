Попри незначне зростання, Україна зберігає низькі позиції у рейтингу економічної свободи у світі.
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
Тобто заголовок чистої води маніпуляція, в реальності не Україна піднялася, а конкуренти в червоній зоні пришвидшили падіння. Запекла боротьба на дні рейтингу. ))) Але і взагалі 143 місце замість 150 з 165 достойне місце для імператора корупції і брехні і його вірного санчо пансо гетманцева.
