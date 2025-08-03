RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
В одному із міст на заході
України подешевшали...

Пон 29 вер, 2025 15:24

В одному із міст на заході України подешевшали...

Пропонуємо до обговорення:
За останні пів року ціни на однокімнатні квартири знизилися лише у двох містах України. Одне з них розташоване в прифронтовому регіоні, інше — на заході країни.

В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)
Пон 29 вер, 2025 15:24

А в Києві дешевше буде?

Investor_K

А в Києві дешевше буде?
