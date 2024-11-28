RSS
Українські квіти підуть на експорт
Пон 06 жов, 2025 13:23

Українські квіти підуть на експорт

Пропонуємо до обговорення:
Україні зароджується ще одна експортна галузь - квітникарство. Вже навіть дві вітчизняні компанії вийшли на міжнародний ринок.

Дивися повний текст
Українські квіти підуть на експорт
