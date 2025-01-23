RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:29

Сервіс Glovo розпочав роботу ще в одному місті у...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс швидкої кур’єрської доставки Glovo запустився у Вишгороді, який став вже шостим містом у Київській області для міжнародного сервісу.

Дивися повний текст
Сервіс Glovo розпочав роботу ще в одному місті у Київській області
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:29

Наверное уже не осталось города, как минимум, в Киевской области где б не работала сейчас доставка Глово. Часто очень выручает, особенно в больших городах стал уже незаменимым
