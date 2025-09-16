RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
Податки за подарунки — що важливо
Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:56

Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні...

Пропонуємо до обговорення:
Юристи розповіли, які цінні подарунки дозволяється дарувати та отримувати, щоб не довелося платити податок. Інакше — вартість таких речей включать до оподатковуваного доходу.

Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі
R2
Робот новин
 
Модератори: Ірина_, Модератор

