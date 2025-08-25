|
|
Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята:...
|
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Команда Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, чи планують українці дарувати подарунки до зимових свят і чи змінилось їхнє ставлення до привітань за рік.
Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята: результати опитування
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:13
Украины - невероятные! Ничто не сможет испортить праздник украинцам, мы будем праздновать все важные события всегда и вопреки всему
