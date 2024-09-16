Finance.ua: Крипта в Україні: від заощаджень до...

Додано: Сер 15 жов, 2025 23:34

> оплата товарів і послуг ― заплатити можна в українських і закордонних онлайн- та офлайн-магазинах з терміналами платіжних мереж;



Тут стоит уточнить, что заплатить-то, конечно, можно, но в украинских магазинах законно это не будет. Поэтому такую продажу магазин в принципе не может показать в отчётности и за такой платёж могут сесть обе стороны. А так-то да, практикуется. Некоторые магазины даже открыто у себя на сайте пишут, что можно.



> Криптовалютою можна розплатитися двома способами: прямий платіж чи конвертація в фіатні гроші. Другий варіант більш надійний, бо досі багато бізнесів не приймають оплату цифровими активами.



Может второй вариант и более надёжный, но только первый законный (и то не в Украине). За конвертацию из крипты в фиат любой украинский финмон съест с потрохами, если заметит. Хотя тоже надёжность в определённом смысле :D



Короче, верно, что "В Україні цифрові активи не заборонені". Запрещено всего лишь ими пользоваться вне чисто криптовалютного мира (т.е. неофициальных обменов одних фантиков на другие). А владеть можно, да. Как и любыми другими фантиками. Было бы странно, если бы было запрещено владеть. Не наркотики или оружие, чай.