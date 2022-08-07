|
|
Хто отримує найвищі середні зарплати в Україні — дослідження
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Український ринок праці зростає, попри повномасштабне вторгнення, економічну нестабільність та відтік кадрів за кордон. Середня зарплата підвищилася у всіх основних галузях, хоча швидкість зростання різниться.
Дивися повний текст Хто отримує найвищі середні зарплати в Україні — дослідження
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100602
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор