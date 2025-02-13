RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зеленський оголосив офіційний
старт опалювального сезону

Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:10

Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 28 жовтня, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Найскладнішою залишається ситуація у Шостці на Сумщині. Влада вже забезпечила 70% фінансування на імпорт газу та домовилася про допомогу з країнами ЄС.

Дивися повний текст
Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100609
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:10

Президент оголошуе про початок опалювального сезону......це вже позор чи ще ні?
Кожен з нас комунальник)))
imikoabc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно...
R2 » Сер 13 сер, 2025 09:41
2 659
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 сер, 2025 16:31
GALeon
Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка
R2 » Чет 13 лют, 2025 19:32
2 1192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2025 19:34
salvydas
росія готується до нової війни: Зеленський назвав...
R2 » Сер 12 лют, 2025 22:23
2 1272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 22:56
Господар Вельзевула

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15151)
28.10.2025 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.