Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Швидкий інтернет для кожного
українця: що зміниться...

Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:37

Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться...

Пропонуємо до обговорення:
Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Тепер швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі.

Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться (законопроєкт ухвалено)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100622
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:38

В общем, теперь в числе отмазок опсосов почему связь опять подорожала будет необходимость строительства вышек в глухих сёлах?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6130
З нами з: 23.03.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
 
Форум:
Форуми Finance.ua


Finance.ua


