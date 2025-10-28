|
Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться...
|
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:37
Пропонуємо до обговорення:
Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Тепер швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі.
Дивися повний текст Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться (законопроєкт ухвалено)
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:38
В общем, теперь в числе отмазок опсосов почему связь опять подорожала будет необходимость строительства вышек в глухих сёлах?
