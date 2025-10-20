RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Система балів для
водіїв: Україна збирається...

Finance.ua: Система балів для водіїв: Україна збирається...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 01:55

Finance.ua: Система балів для водіїв: Україна збирається...

Пропонуємо до обговорення:
Для цього вже розроблений відповідний законопроєкт
Finance.ua в цій статті розповідає про те, що це за реформа, як працюватиме бальна система та що про це каже досвід Європи.

Дивися повний текст Система балів для водіїв: Україна збирається перейти до європейської моделі відповідальності на дорогах
D2
 
Повідомлень: 437
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 01:55

"може скоротити аварійність на 10−15% уже в перші роки дії реформи. Це доведений ефект — саме такі результати показали Німеччина, Польща та Франція після впровадження аналогічних механізмів."
Интересная формулировка. Т.е. доказано, что именно МОЖЕТ, а может и нет?

"Законопроєкт пропонує вирішити це через ідентифікацію саме водія, а не власника авто"
Открою журналисту тайну: в ПДД испокон веков написано, что отвечает водитель. Вот только идентифицировать его очень частая проблема, поэтому прикрутили ответственность ещё и владельца, если водителя поймать не удалось. Очень ограниченно прикрутили: только при фиксации превышений скорости автоматическими камерами. Так что такое предложение закона - это совет совы-стратега мышам стать ёжиками. Ещё и тогда, когда они сами до этого давно додумались.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6154
З нами з: 23.03.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Полиці, що падають в потягах УЗ: що робити,...
D2 » Сер 29 жов, 2025 10:36
1 5415
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 жов, 2025 10:37
Ірина_
Finance.ua: Як законно перемістити гроші з України в...
D2 » Вів 28 жов, 2025 19:34
3 838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 жов, 2025 19:53
Hotab
Finance.ua: Коли дах над головою стає розкішшю: свавілля...
D2 » Пон 20 жов, 2025 13:16
8 3192
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 жов, 2025 17:22
mavicdji932

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5118)
11.11.2025 01:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.