Внаслідок війни Україна стикнулася із «безпрецедентною житловою кризою».
Дивися повний текст
Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:45
Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Україну накрила «безпрецедентна житлова криза» — ООН
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:45
Та ні, Україну накрила корупція і брехня одного який уявив себе імператором.
|