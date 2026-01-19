RSS
Які категорії відстрочок
продовжуються автоматично

Які категорії відстрочок продовжуються автоматично
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:51

Які категорії відстрочок продовжуються автоматично

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.

Дивися повний текст
Які категорії відстрочок продовжуються автоматично
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:51

Це не правда. З 03.02.2026 майже не продовжили відстрочок по догляду за інвалідами, інвалідам 3 групи та багатодітним, де діти від різних шлюбів
