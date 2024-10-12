|
Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам...
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Програми «єЯсла» та «єСадок» мають запрацювати вже наступного року, і це важливий крок не лише для сімей із дітьми. Ці ініціативи створюють можливість повернути людей на робочі місця, адже наразі Україна стикається із кадровим дефіцитом, спричиненим війною.
Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:57
єСадок» за рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною від трьох
- це мотивуватиме закривати, а не відкривати садочки.... от якби з держбюджету..., а так чиновники, щоб було з чого собі премії лупити закривають школи і відділення в поліклініках(після того як "зробили" там ремонти), щоб часом з місцевого бюджету туди лишню копійку не дати
