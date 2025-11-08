|
«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 гру, 2025 16:47
GALeon написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Це ілюзії, звісно десь корупція захмарна, десь - низова майже відсутня, але є абсолютно всюди, і "системи, де це неможливо" просто не існує
Правильно
І тому треба не ускладнювати собі життя введенням додаткових правил і органів які будуть визначати що є корупцією і які кари небесні за неї присудити....
Згадайте совок..
За торгівлю валютою - розстріл
За перепродаж товарів-спекуляція-стаття -мінімум 5-10 років....
А як це ліквідували -правильно ДОЗВОЛИЛИ перепродувати .... І все
Був злочинець-став нормальним..
Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від
Заборонено все що прямо недозволено
до
Дозволено все що прямо не заборонено...
тільки тре уточнювати, кому саме все дозволити...
Не треба нічого уточняти....
Як тільки створюєте правило -треба створити орган який повинен слідкувати за виконанням правила, а як тільки є орган який слідкує - то треба створити орган який слідкує за тим що слідкує...
А далі ланцюгова реакція...
Кожен створений бюрократичний орган вимагає збільшення фінансування і для того щоб оправдати це збільшення він вкидає в ЗМІ страшилки про страшні втрати суспільства які будуть в майбутньому якщо не збільшити контролюючий орган....
Тим більше , що населення вже заточено під те (внутрішні переконання 73% населення що їм погано бо в них крадуть , а самі вони все роблять правильно) - тому легко повірить в будь-яку фігню...
budivelnik
Повідомлень: 27452
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 17:02
budivelnik написав:
Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від
Заборонено все що прямо недозволено
до
Дозволено все що прямо не заборонено...
Так не работает. Разрешить всё - есть такой госстрой, анархия называется. Сколько раз его пробовали, всегда получалось не процветание, а разруха и банды грабителей. Поэтому нужны ограничения и управляющая власть. А за властью тот или иной контроль, чтобы не зарывалась. Ну а дальше уже начинаются варианты, как бы так сделать, чтобы контроль и работал и не обошёлся дороже его отсутствия. По большому счёту всё упирается в лень низов этим контролем заниматься. Если в отдельно взятой хрущёвке жильцы не могут перейти от произвольно их доящих УК к ОСМД, то о каком контроле над более высоким уровнем власти может идти речь? Только о полностью от этих низов оторванном и преследующим какие-то свои цели. Поэтому низы и не понимают зачем ему вообще платить
moveton
Повідомлень: 6238
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 765 раз.
