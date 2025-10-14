Vodafone міняє послуги пакету в роумінгу (список країн)

RSS
в роумінгу (список країн)

Вів 09 гру, 2025 23:03

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє компанія Vodafone, клієнти тепер можуть користуватись безкоштовним пакетом послуг у роумінгу в 27 країнах Європи, сплачуючи лише свою звичайну українську абонплату.

Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 23:03

"Vodafone автоматично найближчими днями підключить Послугу «Доступний роумінг» для абонентів передплати за умови підключеного пакета послуг за тарифом"

А я-то думаю почему 6 декабря пришло от него SMS счастья?
===
Важливе повідомлення! З 16.12.25 у вашому тарифі послуга роумінгу надаватись не буде. Якщо плануєте поїздку за кордон, завчасно виберіть інший тариф у My Vodafone або на нашому сайті.
===
Теперь знаю, что это называется "підключить Послугу «Доступний роумінг»".
